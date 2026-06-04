サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『ローストビーフ』サンドを、より牛肉本来のうまみを感じられる味わいへとリニューアルし、2026年6月10日から全国のサブウェイで販売する。あわせて同日より、店内で焼き上げるクッキーの新ラインアップ『ダブルチョコクッキー』を全国のサブウェイで販売する。【ダブルチョコクッキーの画像はこちら】〈『ローストビーフ』リニューアル概要〉今回のリニューアルでは、サンドで使用するビ