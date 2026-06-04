Appleはアメリカのテキサス州で施行されるアプリストア責任法に準拠するため、App Storeで未成年ユーザーを確認するための年齢確認システムを導入します。これにより、テキサス州では未成年ユーザーがアプリをダウンロードしたり、アプリ内課金を行ったり、アプリの重要な変更を適用したりするには、保護者の同意が必要となります。Update for Apps Distributed in Texas - Latest News - Apple Developerhttps://developer.apple.