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6月4日11時より予約開始 【HG 1/144 ギラ・ズール（ギルボア・サント機）再販】 9月 発送予定 価格：2,860円 【HG 1/144 ギラ・ズール（キュアロン機）再販】 9月 発送予定 価格：2,640円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ギラ・ズール（ギルボア・サント機）」と「HG 1/144 ギラ・ズール