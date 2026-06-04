スマートフォンにはメール、カレンダー、写真、動画の視聴履歴、検索履歴など、日々の行動を示すデータが大量に蓄積されていますが、一方で予定を確認するためにカレンダーを開き、購入履歴を調べるためにGmailを検索し、思い出を振り返るためにGoogle Photosを見るといったように、必要な情報は複数のアプリに分散しています。Googleはこうした情報の散らばりをAIで整理するための実験的アプリとして「Dreambeans」を発表しました