北朝鮮の金正恩総書記が3日、新たに操業した核物質生産工場を視察し、「核物質生産能力の拡大」と「核兵器保有数の継続的増加」を宣言した。朝鮮中央通信によれば、金総書記は「核戦争抑止力を質量共に、持続的に、加速的に拡大する」と述べ、「戦争抑止戦略と戦争遂行戦略の実行において中枢を成す国家核戦力」をさらに強化すると強調した。注目すべきは「戦争遂行戦略」という表現だろう。北朝鮮はこれまで核兵器を「侵略を防ぐ