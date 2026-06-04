【学園アイドルマスター 藤田ことね Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア】 6月4日～9月10日 受注受付 2027年8月 発売予定 価格：25,850円 デザインココは「学園アイドルマスター 藤田ことね Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア」を2027年8月に発売する。6月4日から9月10日までの受注生産で、価格は25,850円。 本製品は「学園ア