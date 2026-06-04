作家の佐藤愛子さんが102才で亡くなった。生前、往復書簡を交わすなど佐藤さんの謦咳に接したエッセイスト、メディアパーソナリティーの小島慶子さんが追悼する。【写真】子犬を抱く、若き日の作家・佐藤愛子さん。他、紫式部文学賞を受賞したときの佐藤愛子さんなども＊＊＊佐藤さんとは、対談がきっかけとなり、約2年ほど往復書簡の連載で手紙のやりとりをしていました。佐藤さんと私は共に理屈っぽいところがあるの