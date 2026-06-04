◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）オリックスが激痛の逆転負けを喫した。「あそこまでやられるとは思っていなかったですけどね…」。首位・西武に２・５ゲーム差。ソフトバンクにかわされ、４月１８日以来の３位に後退した。岸田監督がショックを隠しきれなかったのは８回の被弾シーン。セットアッパーの椋木が浴びた。３点リード。１死から５球で満塁のピンチを招いた。代打・丸に