◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては２回まで２三振を奪うなど、６勝目へ向けて１人の走者も出さないパーフェクトな立ち上がりを見せ、打者としても１打席目に内野安打、２打席目に四球で２打席連続出塁した。ダイヤモン