元モーニング娘。で、今年１月１日に吉本興業に所属した生田衣梨奈が、ＢＳよしもとのゴルフ番組「タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！Ｓｅａｓｏｎ３」（６月６日、前９時３０分）にゲスト登場する。小学３年生からゴルフを始めており、ベストスコアは８５。さらに隣で練習をしていたトシから「２３０ヤード飛ばす」と明かされると「俺でも１９０ヤードだよ。俺は“おばさんゴルファー”と呼ばれているから」と自虐でタカ