あなたは読めますか？突然ですが、「末路」という漢字読めますか？物語の結末や、ある人のたどった結果を表現する際によく使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「まつろ」でした！末路とは、人生の終わりの時期や、物事のなれの果てを意味します。特に、かつての栄光や勢いを失い、哀れで無惨な状態に陥ってしまった結末を指して使われることが多い言葉です。具体的な使い方としては、「悪事を重ねた男