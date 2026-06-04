バレーボール男子日本代表主将の石川祐希が４日、日本協会のホームページでコメントを発表。チームメートが薬物所持の疑いで逮捕された件について言及した。石川は「日本代表チームの関係者が逮捕される事案が発生し、キャプテンとして非常に重く受け止めております。私たち選手一同、この事実を重く受け止め、日本代表としての責任と自覚を改めて胸に刻み、強化活動をさせていただきます。今シーズンは２０２６男子アジア選手