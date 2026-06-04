アニメ『プリキュア』シリーズのキャラクターが登場するイベント、東京ドームホテルファミリー特別企画『プリキュアレビューショー』が、大宴会場「天空」にて2026年8月2日に開催されることが決定した。『名探偵プリキュア！』、『キミとアイドルプリキュア♪』、プリキュアシンガーズによるレビューショーを東京ドームホテルにおいて1日間限りで初開催する。【写真】広すぎる会場！豪華な料理公開された『プリキュア』描き下