「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が今季１０度目の先発マウンドに上がり、いきなり敵地ファンにブーイングを浴びるも三者凡退で立ち上がった。３回までパーフェクトで前回登板から９イニング連続ノーヒッターとなったが、四回２死から初安打を許した。それでも６回を２安打無失点に抑え自身４連勝＆６勝目の権利を手に降板した。初回、先頭のペルドモに投じた２球目の１