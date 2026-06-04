舞台女優の安川摩吏紗（33）が4日までに自身のインスタグラムを更新。「数日前の腹筋」を公開した。「こちら数日前の腹筋でございますバキバキまでいかない、ちょいふわが最近の好みです」などとつづり、ブラトップ＆スウェットパンツ姿で腹筋をあらわにしているショットをアップ。ハッシュタグで「腹筋女子」「筋トレ」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「まりさんカッコイイ」「腹筋カッコイイですね骨格から