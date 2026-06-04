値下がりの傾向が続くコメ価格について、向こう3か月は「安くなる」という見通しがさらに強まっていることがわかりました。全国の生産者や集荷業者などを対象にした5月分の調査によりますと、「向こう3か月」のコメ価格の見通しを示す指数は前の月より5ポイント低い、23でした。この指数は、▼100に近づくほど高く、▼0に近づくほど安くなる見通しを示すもので、分かれ目となる「50」を下回るのは8か月連続。今回の「23」は、新型