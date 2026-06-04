八村塁（ゲッティ＝共同）今季米プロバスケットボールNBAレーカーズでプレーした八村塁は4日、出身地の富山で8月22日に県と市、地元企業などとお祭りをイメージしたイベントを開くと発表した。会場は改修工事を経て10月に「YKKAPアリーナ」として再開業する富山市総合体育館。八村は「富山は僕の原点。県民の方々と盛り上がることをやっていきたい」とコメントした。県内の小中学生約200人を無料招待し、Bリーグ、富山グラウ