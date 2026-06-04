女性のスカート内を盗撮したとして、岡山県警岡山中央署は３日、岡山市中区、岡山大教授で文学部長の山本秀樹容疑者（６２）を性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑で現行犯逮捕した。調べに対し、「自分の欲求を満たすために盗撮をした。女性の脚を撮影したかった」と供述しているという。発表によると、山本容疑者は３日午後５時頃、岡山市北区の商業施設のエスカレーターで、１０歳代の女性に後ろから近づき、スマートフォン