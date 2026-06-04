「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、第１打席で内野安打を放って出塁した。右腕・ギャレンとの対戦。初球の高めフォーシームをフルスイングするも一塁側へのファウルに。２球目の外角フォーシームは見逃し、２球で追い込まれてしまった。３球目、高めを振り抜くと打球は痛烈なライナーとなって二塁正面へ。バルガスのグラブをはじき