気象庁はさきほど、九州北部地方、中国地方、近畿地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。九州北部は平年通りで、中国と近畿は平年より2日早い梅雨入りとなっています。一方、かなり早い梅雨入りとなった去年と比べると、九州北部と中国では19日遅く、近畿では18日遅い梅雨入りとなっています。これで西日本はすべて梅雨に入りました。一方、東日本の梅雨入りはこれからです。