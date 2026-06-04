スタンダップコメディアンでお笑いタレントのぜんじろう（58）が4日までにXを更新。中傷動画疑惑をめぐる高市早苗首相の発言について言及した。ぜんじろうは「高市首相『心外だ』『事務所崩壊に至る』中傷動画報道を改めて否定」との見出しが付けられた記事を引用。高市首相が昨年の自民党総裁選で自身の陣営が他の候補を誹謗（ひぼう）中傷する動画を作成し投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり否定したことを受け、「高市首相