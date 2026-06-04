介護施設への入居は、家族にとって大きな区切りです。特に在宅介護が長く続いた家庭では、「これでようやく落ち着ける」と感じる人も少なくありません。しかし、施設に入ったからといって、家族の負担が完全になくなるわけではありません。費用、手続き、面会、入退院時の対応など、介護は形を変えて続いていきます。「これで少し楽になる」…特養入居で見えた一時の安心美紀さん（仮名・55歳）は、夫の母である和子さん（仮名・79