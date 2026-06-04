通称“F型”どう変わったのかスバルは2026年6月4日、「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表しました。レヴォーグは2014年、それまでの「レガシィツーリングワゴン」の実質的な後継車として誕生したパフォーマンスワゴン。現行型は、2020年10月にフルモデルチェンジした2代目です。【画像】超カッコいい！ これが新しくなったスバルの「レヴォーグ」改良モデルです！ 画像で見る（28枚）2代目レヴォーグは、歴代の4WDモデル「