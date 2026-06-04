気象台はきょう（4日）中国地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 【写真をみる】上空に分厚い雲、午前10時半ごろの岡山城 平年より2日早く、去年より19日遅い梅雨入りです。 【画像掲載】上空に分厚い雲、午前10時半ごろの岡山城