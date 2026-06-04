瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲に覆われて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雨雲のかかるところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山で28度、津山で29度、高松で27度の予想です。岡山県北部では3日よりも気温が高くなります。 5日も雲が広がり、明け方まで雨が降るでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で20度、津山で18度の見通しです。日中の最高気温は岡山と津山で25度、高松で26度でしょう。 この先も雲の