誰だって、できれば人に好かれたいし、嫌われたくはないものです。けれど現実問題、誰からも好かれるというのは難しいのではないでしょうか。自分自身のことを考えても、好きな人もいれば、苦手な人、ハッキリ言って嫌いだという人もいるのでは？ママスタコミュニティにて「人から嫌われた事、ある？ 」とのタイトルでこんな投稿がありました。『原因はなんだと思う？私は好かれるか嫌われるか分かれやすいタイプ。好きと思っ