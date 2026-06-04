私たちは体にいい食べ物には手間やお金をかけるけれど、心の健康を守るためには何をしているだろうか。精神の不調に対して、古くから効き目のある処方箋として読み継がれてきたのが「古典」というものだ。1時間読むだけで不思議と心がすっきりし、スマホや情報に削られた精神が少しずつ回復していく、その効果とは。 【画像】体の滋養にはお金を惜しまないのに…150年前に“警告”を記した名著 そんな古典の魅力を解説し