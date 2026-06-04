北海道夕張市は、勤務中に同僚の財布から現金１３万円を盗んだ２１歳の男性消防士を懲戒免職処分としました。懲戒免職となったのは、夕張市の消防署に勤めていた２１歳の男性消防士です。市によりますと、この消防士は２０２６年１月、当直勤務中に同僚のバッグの中にあった財布から現金１３万円を盗みました。警察の任意同行の際に盗んだことを認め、「借金があり金策のためにやった」などと説明したということです。市は、上司で