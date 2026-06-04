＜全米女子オープン事前情報◇3日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞23歳の早川夏未は、4年ぶりに出場する女子ゴルファー世界一を決める舞台の雰囲気を噛みしめている。「技術的にも上がってるからだとは思うんですけど、こっちの方が戦略を立てやすい。フェアウェイキープができれば、セカンドはピンに絡めやすい感じもしますね」。見える景色も19歳の時のパインニードルズロッジ&GCとは異なる。【写