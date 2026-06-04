奈良県立香芝高校で、生徒の遅刻や欠席に関する個人情報が本人以外の生徒に漏えいする事案が2件発生していたことが分かりました。 奈良県教育委員会および学校によりますと、漏えいした個人情報は、「生徒氏名」「組および出席番号」「遅刻または欠席の別とその理由」「入力者（本人・保護者等）」の4項目です。 1件目は先月13日、2年生のあるクラスの授業中、教員が電子黒板に、当日の遅刻や欠席連絡をした2年生合わせて36人分