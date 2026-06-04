気象庁はさきほど、近畿地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日早い梅雨入りです。 近畿地方は、前線や湿った空気の影響で、向こう1週間もくもりや雨の日が多くなる見込みです。 このため、気象庁は、午前11時に近畿地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 去年の近畿の梅雨入りは、観測史上最も早い5月17日でした。今年は去年より18日遅く、平年より2日早い梅雨入りです。