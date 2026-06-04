俳優の賀来賢人（36）と柄本時生（36）が、30日に公開された柄本のYouTubeチャンネルに出演。岡田将生（36）と高畑充希（34）の間に第1子が生まれた際にプレゼントを贈ったことを明かした。【全身ショット】妊娠中…大きなお腹を抱えてイベント登壇した妻・高畑充希動画では、賀来と柄本が車に乗ってトークを展開。食事に行きたいという話を交わしていた中で、賀来が「まーくん家も生まれたしね」と、岡田将生＆高畑充希夫妻に