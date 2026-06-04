歌手の天童よしみが4日、自身のインスタグラムを更新。シールの店で1日店長を務めたことを報告した。【写真】まさにガチ勢！シール帳を見せる天童よしみ天童は5月30日、ブーム最先端の地である原宿・竹下通りに近いショップに登場。実は、20年以上前からシール集めにハマり、自前のシール帳も持つ天童が集まった45人のお客さんとシール交換で交流していた。この日の投稿では「先日は今注目されている人気のシール交換を原