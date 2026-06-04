現役引退を表明したラッセル・ウィルソン＝2021年10月、シアトル（AP＝共同）米プロフットボールNFLのスターQB、ラッセル・ウィルソン（37）が3日、自身の交流サイト（SNS）で現役引退を表明した。今後はテレビの解説者として活動するという。「NFLで成功するには小さ過ぎると言われた、180センチ余りの黒人の子どもにチャンスを与えてくれて感謝する」と語った。ウィルソンは2012年にドラフト3巡目でシーホークスに加入し、翌