ダイヤモンドバックス―ドジャース戦で始球式を務める斎藤隆さん＝フェニックス（共同）大谷が先発登板したダイヤモンドバックス―ドジャースで3日、救援投手として両球団でプレーした斎藤隆さんが始球式を務めた。斎藤さんは2006〜08年にドジャース、12年にダイヤモンドバックスに所属。メジャー通算7年間で338試合に登板し、21勝15敗84セーブ、防御率2.34を記録した。（フェニックス共同）