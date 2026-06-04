将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。盤上では白熱の攻防が続く中、午前10時には両対局者におやつが提供され、ABEMAの中継ではお馴染みの“食レポ”タイムがファンを大いに沸かせた。【映像】かわいい…佐藤九段 “勝利宣言”の瞬間この日の午前のおやつとして、