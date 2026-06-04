お笑いコンビ「マユリカ」が3日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。周囲も認める仲良しコンビながら、パワーバランスを傾かせたある出来事を明かした。この日は、芸能界屈指の仲良しコンビとして「キャイ〜ン」「カナメストーン」とともに登場。コンビ内でのパワーバランスを問われると、阪本は「コイツ（相方・中谷）過去に謹慎処分受けてるんですよ」と切りだした。「初めてM-1の準決勝に行