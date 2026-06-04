夫婦デュオ「チェリッシュ」が4日までにXを更新。結婚から49年が経過したことを報告した。松崎好孝と松崎悦子は移動中の電車内と思われるツーショット写真を添えながら「私たちの49回目の結婚記念日です。後1年で金婚式を迎えます！仲良く、ケンカをしながら頑張ります」とメッセージ。チェリッシュは1968年（昭43）に名古屋で結成。メンバー変更を経て、現在の2人となった。「なのにあなたは京都へゆくの」「白いギター」「てん