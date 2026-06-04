高市総理大臣は4日、衆議院の予算委員会に出席し、食料品の消費税率ゼロの実現に臨む姿勢を問われ、自民党の公約であることを強調した上で、「私としてはやはり公約を実現したいという強い思いを持っている」と述べた上で、「できない理由ではなくて、できる方法をいろいろ知恵を絞っていただくということを今期待いたしている」と述べた。自民党の石橋林太郎衆院議員からの質問に答弁した高市総理は、「社会保険料負担や物価高に