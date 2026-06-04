フリーアナウンサー宮島咲良（42）が4日までにインスタグラムを更新。米ソウル歌手のピーボ・ブライソンさんの訃報を受け、追悼した。宮島はストーリー機能を使って「今日はずっと聴いています」と、ブライソンさんがレジーナ・ベルと歌唱し、94年にグラミー賞を受賞したディズニーのアニメ映画「アラジン」の主題歌「A Whole New World」の画像を貼り付け、「ピーボ・ブライソンさんの訃報に涙が止まらない」と言及した。「1年前