【「バニーガーデン2」DLC第3弾】 6月4日 配信 qureateは、Nintendo Switch/Steam用続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン2」において、DLC第3弾の配信を本日6月4日に開始した。 DLC第3弾では、6人のキャストそれぞれに新曲を追加。これまでの楽曲とは一線を画す、個性と魅力をさらに引き出した新たなナンバーを楽しめる。6種類のコンテンツ