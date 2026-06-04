【モデルプレス＝2026/06/04】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が6月3日、自身のInstagramで生配信を実施。5月31日に活動を終了した嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）について言及する場面があった。【写真】嵐、伝説のラストライブで見せたド派手演出◆高橋海人、嵐のライブ見守り「10回は泣いたな」嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We a