俳優の木村拓哉さん（53）が2026年5月31日、自身のインスタグラムを更新。愛犬を両腕で抱きしめたショットを披露した。「今日がアムの8歳の誕生日！」木村さんは、「今日がアムの8歳の誕生日！」といい、愛犬を腕で抱えて顔を寄せあうショットを投稿した。「おめでとう！」「大好きだよ！」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、黒縁メガネをかけ、白い半袖Tシャツを着用。愛犬を抱きしめ頬を寄せた幸せそうな、優しい