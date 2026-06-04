食の常識クイズ/粗食は健康のためによい？1日3食を規則的に食べなければいけない？ 粗食は低栄養を招く 生活習慣病の予防やダイエットのためにエネルギーの少ないものを少量食べていたかたもいるでしょう。今まではそれでよくてもシニアになったら、それは即、低栄養につながります。 過度にやせることは不健康、病気、介護状態に進んでいくおそれがあるので、注意が必要です。 ３食で食べ切れなければ食