MCIの人たちは疲れや痛みを感じない！？ 私が認知症対策の運動指導を始めて数年たった頃、ＭＣＩの人たちに共通の特徴があることに気づきました。それは「いくら運動しても疲れない」ということです。 健常者のみなさんと一緒に反復運動をしてもらうと、ある程度の回数で健常者は「きつい、もうできない」と悲鳴をあげます。ところがＭＣＩの人たちはつらい素振りも見せず、いつまでも運動を続けるのです。こうした光景をたび