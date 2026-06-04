安田記念のステップレース 好成績を挙げるのが［２・５・０・８］のヴィクトリアマイル組で18～24年まで７年連続連対。 間隔は中２週と現在の流れでは短いが、勢いで牡馬を凌駕する。ただし、連対馬７頭の前走着順は④⑤①①⑤①⑧着で評価は③④①①②④②人気。 ②人気凡走→安田記念で巻き返しというパターンが多く見られ