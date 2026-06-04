物語創作における「うぬぼれ」は主にフラグとして活用される！主人公のキャラ設定は謙虚な性格にすれば間違いなし！ うぬぼれ［英：Smugness］ うぬぼれの意味 自分が優れていると思い満足する、得意になる状態。 うぬぼれの類語 自信自賛自尊心矜持天狗高飛車おごり高ぶるプライドナルシシズムなど うぬぼれにおける体（フィジカル）の反応 腕を組んで堂々と構える足を広げてどっしりと