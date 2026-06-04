岡山西警察署 「特殊詐欺のかけ子」をさせる目的で知人女性を国外に連れ去ったとして、岡山西警察署は2026年6月3日、指定暴力団池田組の組員の男ら2人を所在国外移送誘拐、被略取者等所在国外移送の疑いで逮捕しました。 逮捕されたのは、岡山市北区中央町に住む指定暴力団池田組の組員の男（52）と、岡山市中区桑野に住む無職の女（27）です。 警察によりますと、2人は氏名不詳者らと共謀し、岡山県南部に住む20代の無