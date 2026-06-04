富士山の山開き（山梨側は7月1日、静岡側は7月10日）まであとひと月。そんな折、6月1日付の読売新聞が「富士山の閉山期に1万人が登山」という記事を掲載した。9月11日からの閉山期に富士山の登山道に立ち入る人が、少なくとも年間1万人前後いるというのだ。＊＊＊【写真をみる】「ヘソ出し」に「胸元の開いたワンピース」も…目のやり場に困る服装で富士山を訪れる外国人観光客1万人前後という数字は、日本定住者が国内で