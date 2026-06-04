物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は4月18日に亡くなった山崎和佳奈さんを取り上げる。 ＊＊＊【写真を見る】「名探偵コナン」「すずめの戸締まり」「鬼滅の刃」…圧巻のヴィジュアル画集ごく普通の高校生1996年以来テレビアニメが続く「名探偵コナン」は今や国民的人気作だ。高校生にして探偵の工藤新一は、幼なじみの毛利蘭と出かけた遊園地で「黒